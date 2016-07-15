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    Павелко: «ЧМ-2018 может пройти не в России»

    Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко считает, что чемпионат мира 2018 года может быть перенесен из России в другую страну.

    «Какие есть основания? Разные основания. Например, поведение болельщиков. Гарантирует ли Россия, что их болельщики не устроят хуже того, что было во Франции. Плюс появляется разная информация по расследованию тех или иных факторов относительно принятия решения (о проведении ЧМ-2018 в РФ)», – заявил Павелко.

    Из-за этого президент ФФУ не спешит давать комментариев по поводу возможного участия сборной Украины в ЧМ-2018.

    «Мы будем вырабатывать план действий по мере приближения поставленных задач. Давайте пока не перепрыгивать, и давайте пока подождем», – добавил Павелко.

    Источник: Интерфакс

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    15.07.2016 20:34
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    Комментарии64
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 20 июля 2016, 23:54

      вы сначала квалификацию пройдите, а потом планируйте

      1
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    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 16 июля 2016, 09:25

      да в принципе и думать ничего не надо, все равно отбор не пройдут с Шевченко во главе сборной

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 июля 2016, 07:38

      Вот идиот, ему самому не стремно от своей тупости?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 июля 2016, 07:04

      Не удивительно что об этом залаяла собака бандеровская. Не ссы, ваши дрыщи даже отбор не пройдут.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Black Giz 16 июля 2016, 08:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ого, а как же это ты еще нас о великий какаха-какахович не приписал к хохлам и фашистам которые русских унижают, убивают, и едят?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Kuborg_Ua 18 июля 2016, 10:45

      Не тупи, валенок.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 06:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Россия не успевает построить инфраструктуру к ЧМ 2018.
      Чтобы не потерять лицо пойдут на проведение чемпионата в другой стране. Типа мы так хотели провести ЧМ , но вмешалась политика.

      -10
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 08:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -8
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      ...
      Рейтинг: +22

      tub-uen > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июля 2016, 22:07

      ересь то не пиши, посмотри на каком уровне прошли ОИ,универсиада,чм по водным видам и т.д. ты наверно путаешь с евровиденьем на украине,где не смогли найти подходящий для мероприятий дом культуры,хотя вроде,все колхозы облазили.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 16 июля 2016, 06:23

      До чего дошёл прогресс?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 16 июля 2016, 04:25

      PIDOR

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 16 июля 2016, 04:17

      Собака лает, чемпионат идёт.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 16 июля 2016, 00:50

      Если украинцам предложат стать геями ради того чтоб
      в России не проводили ЧМ 2018 - они станут геями.
      До чего это тупой народ.

      7
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > гость shuh 16 июля 2016, 08:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сам себе придумал, сам себе решил, анализировал и сделал вывод. Ой да ты прям Эйнштейн с + зарядом тупости. Увы(

      -6
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 июля 2016, 00:43

      Вот зачем Бомбардир тут цитирует этого мелкого ушлепка? Кому интересны его слова?

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