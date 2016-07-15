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    Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что соперником красно-белых станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия).

    «Полагаю, что для нас непринципиально, кто именно будет первым соперником нашей команды на старте еврокубкового турнира — АЕК или «Клифтонвилл». Твердо убежден, что «Спартак» должен проходить в следующий раунд турнира, независимо от того, кто встанет на нашем пути — киприоты или североирландцы. Если исходить из результата первого матча между ними, в котором АЕК, как известно, добился победы 3:2 на чужом поле, то шансы команды из Ларнаки на сегодня выглядят предпочтительнее. Но это футбол, история которого знает немало примеров, когда не сбываются самые реалистичные, на первый взгляд, прогнозы. Мне сложно сейчас судить о разнице в классе АЕКа и «Клифтонвилла». Очевидно лишь одно: если придется играть в Ларнаке, то на первый план могут выйти волевые качества наших футболистов — обычно в это время года на Кипре стоит очень жаркая погода.

    Мы предполагали, что если первый матч квалификации состоится 28 июля в гостях, то наше пребывание на сборе в Бад-Верисхофене увеличится на один–два дня. Иными словами, на стартовую игру «Спартак» вылетит из Германии. Детально же оценивать соперника и давать ему какую-то предварительную характеристику можно будет после ответной встречи АЕКа и «Клифтонвилла» в Ларнаке, тщательно изучив все плюсы и минусы победителя по сумме двух матчей», – сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.07.2016 16:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6303

      Добрый Бобер 15 июля 2016, 20:31

      Уважаемый, Дмитрий Анатольевич, хочется напомнить Вам два названия, "Легия" и "Санкт-Галлен". Среди игроков есть те, кто их ооочень хорошо помнят. Спросите у них, что говорил Карпин перед матчами с ними, и не повторяйте.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2016, 18:15

      Пока команду не видали,
      Пока голов не забивали,
      Пройди хотя б кого-нибудь
      Потом уж - в чемпионский путь

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2016, 16:38

      Вот все же отвратительный у тебя язык-кто в прошлом году говорил что Спартак может претендовать на чемпионство????? Сделай ,а потом уже хвастай.Хотя я согласен что Спартак должен пройти в следующий раунд-но зачем до драки махать кулаками то.

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      Рейтинг: +24

      G.S > Диктор 15 июля 2016, 18:26

      Спартак в этом году будет играть в групповом этапе !

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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > G.S 15 июля 2016, 18:30

      Это я знаю-но зачем чесать языком раньше времени????

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