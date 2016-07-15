Шатов: «На Евро-2016 игроки сборной России не бились за страну»

Полузащитник сборной России Олег Шатов назвал причины, по которым национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы.

— Как прошло ваше возвращение к жизни после чемпионата Европы?

— Немного легче, чем могло бы. Мы прилетели 21-го, а уже 22-го супруга родила второго сына, поэтому мысли были только об этом. Для меня семья — это самое важное в жизни. Когда не было ее, не было детей — был футбол. А сейчас — только семья. Поэтому я сразу переключился. Не то чтобы забыл обо всем, но футбол ушел на второй план. Хотя, конечно, выводы делал: да, то, что произошло, было неприятно, больно, мы не оправдали надежд, подвели страну, родных, близких, которые болели за нас. Но нужно идти дальше. Кто смотрит только в прошлое, останется без будущего. Мне 25 лет, и у меня как у футболиста, и у сборной России в целом это будущее есть. И из любого плохого опыта все равно нужно извлечь урок и, скажу еще раз, идти дальше.

— Вы читали интервью Леонида Слуцкого после Евро?

— Читал, да.

— Он прав в своих выводах?

— Я думаю, да. Для многих это интервью наверняка стало откровением.

— И для вас?

— Для меня нет. Но для тех, кто боялся говорить правду о тех проблемах, которые существуют в нашем футболе, наверняка стало. Он все сказал по делу и так, что это понятно даже тому, кто только иногда интересуется тем, что у нас происходит.

— Поделитесь тогда вашими собственными выводами: что у вас лично не получилось на Евро? Или не получилось у всей команды, а не именно у Олега Шатова?

— У нас все-таки командный вид спорта, от одного человека не все зависит. Мы все должны быть вместе, биться друг за друга, за страну. Этого не было. Да, можно плохо играть в футбол. Немцы, итальянцы могут быть лучше тебя индивидуально, быстрее, но борьба, желание отдать все силы друг за друга — вот этого нам не хватило. И именно поэтому нам по праву предъявляют претензии.

— Это самое тяжелое из всех ваших поражений?

— Я думаю, в моей карьере — да. После чемпионата мира такого не было, все проходило немного проще. А здесь мы хотя и со скрипом вышли из группы, заскочили в последний вагончик, но ехали туда с большими надеждами. Да, потеряли перед стартом двух лидеров, Денисова и Дзагоева, но повлияло не это или что-то другое само по себе, а разные детали в совокупности. Можно много придумать, пальцев двух рук не хватит, но исход один: мы провели три игры, не показали того, что могли бы показать, и поехали домой.