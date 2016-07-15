Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шатов: «На Евро-2016 игроки сборной России не бились за страну»

Шатов: «На Евро-2016 игроки сборной России не бились за страну»

15 июля 2016, 12:28
23

Полузащитник сборной России Олег Шатов назвал причины, по которым национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы.

— Как прошло ваше возвращение к жизни после чемпионата Европы?

— Немного легче, чем могло бы. Мы прилетели 21-го, а уже 22-го супруга родила второго сына, поэтому мысли были только об этом. Для меня семья — это самое важное в жизни. Когда не было ее, не было детей — был футбол. А сейчас — только семья. Поэтому я сразу переключился. Не то чтобы забыл обо всем, но футбол ушел на второй план. Хотя, конечно, выводы делал: да, то, что произошло, было неприятно, больно, мы не оправдали надежд, подвели страну, родных, близких, которые болели за нас. Но нужно идти дальше. Кто смотрит только в прошлое, останется без будущего. Мне 25 лет, и у меня как у футболиста, и у сборной России в целом это будущее есть. И из любого плохого опыта все равно нужно извлечь урок и, скажу еще раз, идти дальше.

— Вы читали интервью Леонида Слуцкого после Евро?

— Читал, да.

— Он прав в своих выводах?

— Я думаю, да. Для многих это интервью наверняка стало откровением.

— И для вас?

— Для меня нет. Но для тех, кто боялся говорить правду о тех проблемах, которые существуют в нашем футболе, наверняка стало. Он все сказал по делу и так, что это понятно даже тому, кто только иногда интересуется тем, что у нас происходит.

— Поделитесь тогда вашими собственными выводами: что у вас лично не получилось на Евро? Или не получилось у всей команды, а не именно у Олега Шатова?

— У нас все-таки командный вид спорта, от одного человека не все зависит. Мы все должны быть вместе, биться друг за друга, за страну. Этого не было. Да, можно плохо играть в футбол. Немцы, итальянцы могут быть лучше тебя индивидуально, быстрее, но борьба, желание отдать все силы друг за друга — вот этого нам не хватило. И именно поэтому нам по праву предъявляют претензии.

— Это самое тяжелое из всех ваших поражений?

— Я думаю, в моей карьере — да. После чемпионата мира такого не было, все проходило немного проще. А здесь мы хотя и со скрипом вышли из группы, заскочили в последний вагончик, но ехали туда с большими надеждами. Да, потеряли перед стартом двух лидеров, Денисова и Дзагоева, но повлияло не это или что-то другое само по себе, а разные детали в совокупности. Можно много придумать, пальцев двух рук не хватит, но исход один: мы провели три игры, не показали того, что могли бы показать, и поехали домой.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат Европы Зенит Россия Шатов Олег
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1468576354
Что теперь то плакаться? Что стоят ваши извинения,осознания? Все это напоминает нашкодившего школьника : Я бооольше ни будууу....Нах всех,занимайтесь детьми,девками ,шампунем,мальдивами и тд...имеете право,право на отдых ,право на бабки,право на девок, НО БЕЗ ПРАВА ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ!
Ответить
Krasnodar 123
1468577360
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЧАТЛАНЕ С ПЛЮКА !
Ответить
алекс88
1468577371
Спрашивается???? А херли вы поперлись тогда если даже бороться то и не собирались....отдали бы это место Кипру к примеру.....так они бы пусть и проиграли бы но борьбу уж точно показали бы
Ответить
Бриг
1468579034
главное, все же, тренерские ошибки. 1. Состав. Либо Шатов-Дзюба, либо Мамаев-Смолов. Вместе они не могут, а двух недель, чтобы построить новые связи Слуцкому не хватило. Это его ошибка. Головина, конечно, надо было подпускать осторожнее. Справа должен быть Самедов. Кокорину место найти трудно. В нападении не эффективен, обороняться не умеет. Переоценили. Широков был не нужен. В защите беда, но это уже не вина Слуцкого. 2. Тактика. Просто отсутствовала. При таком составе нужны три центральных и поменьше нападающих. 3. Подготовка. Явно были не готовы. На фоне словакии даже еле ползли.
Ответить
mahb9ik
1468579648
футбол на втором месте, хммм....даже блять не знаю что сказать, хотя пожалуй есть, амбиций что-то выиграть 0!
Ответить
Стаz
1468579863
Бубнова слушайте и читайте. Он до Евро говорил, что мы там лишние и попали случайно.
Ответить
волчарик
1468580317
сыграли конечно ужасно но мне людей не понять не извиняются-плохие, признают ошибки-еще хуже,а если бы перед че сказали что не умеют играть и не поехали в сборную-были бы враги народа?
Ответить
Сергей Свояк
1468582105
Олег, ТЫ ЁБНУТЫЙ ? https://www.youtube.com/watch?v=4Z01nQnCTAc
Ответить
ManUtd-Volgograd
1468582182
У одного жена рожала, другого семья на пляже ждала, третий о вечеринке в Монте-Карло уже мечтал. Никому это ЕВРО не нужно было. Вот и итог!
Ответить
Саня БУБА
1468596458
.....хоть один сделал жалкую попытку извиниться и признать ошибки!!!
Ответить
Главные новости
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
4
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+