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    Михайленко: «Это шанс для молодых игроков проявить себя»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.

    «В целом настрой у нас хороший, рабочий, причем у всех футболистов без исключения — и у молодежи, и у опытных ребят. Да, ситуация в клубе нынче непростая, но мы все равно не опускаем руки. Это шанс для молодых игроков проявить себя, закрепиться в основном составе «Днепра». Уверен, как бы ситуация ни складывалась, мы отдадим все силы для победы.

    Сбор организован на высоком уровне. Условия для проживания и тренировок у нас в Голландии отличные. Хочу особо отметить качество тренировочного поля, на котором занимается наша команда. На этом этапе подготовки важно прежде всего познакомить, по сути, новый коллектив с требованиями нашего тренерского штаба, выстроить игру.

    В «Днепре» сейчас ведь очень много молодежи, поэтому нам нужно безотлагательно определяться с игровой моделью, совершенствовать физические качества ребят», – сказал он в интервью «Команде».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 06:39
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