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    Сборная России опустилась ниже Албании в обновленном рейтинге ФИФА

    Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Триумфатор Евро-2016 сборная Португалии, поднялась на шестое место. Самый лучший рывок вверх показали валлийцы, которые с 26-й строчки ворвались на 11-ю.

    Интересно, что россиян обогнала команда Албании, которая также выступала на Евро-2016.

    1 (1). Аргентина — 1585 очков
    2 (2). Бельгия — 1401
    3 (3). Колумбия — 1331
    4 (4). Германия — 1319
    5 (5). Чили — 1316
    6 (8). Португалия — 1266
    7 (17). Франция — 1189
    8 (6). Испания — 1165
    9 (11). Бразилия — 1156
    10 (12). Италия — 1155
    11 (26). Уэльс — 1137

    13 (11). Англия — 1107
    23 (24). Словакия — 867
    37. Албания — 739
    38 (29). Россия — 728.

    Источник: ФИФА

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    14.07.2016 11:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 15 июля 2016, 01:20

      распечатайте плз конец списка,где-то там место нашей нищебродной сбродной

      -1
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 14 июля 2016, 15:47

      Я вообще удивлен, что эти амёбы в 100 сборных мира входят!!

      5
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 14 июля 2016, 15:05

      Если помните то когда-то в 2008 году Россия была на 11 месте . Вот такие вот дела за 8 лет опустились на 27 позиции

      1
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Бмв525 14 июля 2016, 17:18

      в 2009 на 6 ставили..

      -1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 14 июля 2016, 14:55

      Да и насрать.

      0
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 14 июля 2016, 14:23

      интересно каким образом бельгийцы выше немцев???

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris > serghio1990 14 июля 2016, 14:33

      Очки = Игры X Важность матча X Коэффициент соперника X Рейтинг конфедерации X 100

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2016, 14:17

      Все логично

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 июля 2016, 13:35

      Бельгия то с какого на 2-м? Бредовый как всегда у них рейтинг. Нечего на него и внимание обращать.

      2
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      Рейтинг: +706

      111ax 14 июля 2016, 13:27

      а по зарплатам при этом какое? было бы интересно узнать

      0
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      Рейтинг: +22

      Jes 14 июля 2016, 13:20

      Боже мой - да всем насрать!!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 июля 2016, 13:02

      Главное, что в сотку попадаем)

      0
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