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    Симонян: «У Шейдаева была прямая дорога в сборную России»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал получение азербайджанского паспорта экс-нападающим «Зенита» Рамилем Шейдаевым, отметив, что сожалеет о потере такого перспективного игрока для сборной России.

    «Можно только сожалеть, все-таки мы на него рассчитывали, думали, будет расти, составит конкуренцию для сборной или даже займет место в национальной команде к чемпионату мира 2018-го года. В свое время нам удалось переубедить Самедова остаться гражданином России, хотя он тоже мог стать игроком сборной Азербайджана. Так что жаль, что мы потеряли этого перспективного футболиста.

    Думаю, вся эта ситуация вокруг сборной и петиция на расформирование, наоборот бы, подстегнули его остаться и выступать за сборную России, ведь ранее в национальную команду он не вызывался и на Евро не засветился, так что у него была прямая дорога в сборную», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 22:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 июля 2016, 17:28

      очень жаль, вот уж чего не ожидал..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 10:16

      Потому что вместе с мутко , им нет дела до будущего российского футбола ,они могут *только сожалеть* .И это вице-президент РФС))).
      Никита Симонян вы хоть статистику Шеёдаева видели ? У нас ,не кого не было лучше ,кроме Шёйдаева (игровое время ,в минутах +мяч) .
      Хорошими, молодыми ,перспективными ,талантливыми нападающими ,так не разбрасываются !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 13 июля 2016, 10:33

      Потому что вместе с мутко , им нет дела до будущего российского футбола ,они могут *только сожалеть* .И это вице-президент РФС))).
      Никита Симонян вы хоть статистику Шейдаева видели ? У нас ,не кого не было лучше ,кроме Шейдаева (игровое время ,в минутах +мяч) .
      Хорошими, молодыми ,перспективными ,талантливыми нападающими ,так не разбрасываются !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 13 июля 2016, 06:31

      Пусть вся толковая молодёжь разъедется кто куда, а в России останутся одни тормоза, как Вася с Серёжей и Сашей. Идиотов в России на тысячу лет припасено!!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 02:48

      И Самедова не следовало излишне упрашивать - и Шейдаева не нужно.

      Пускай идут в светлое будущее азербайджанского футбола.

      -3
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      Рейтинг: +134

      FCQ 13 июля 2016, 00:00

      Пока арменин руководит Россиским футболом будушего нет взяли самедова и где он? Лучше бы он за Азербайджан сыграл и ты арменин причина твоего "думали" ты пока думай")) может откуда то в спартак армяшек привезти)))! Как не видно футболистов которые жаждут играть....

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov > FCQ 13 июля 2016, 00:33

      Ты что вообще говоришь?
      При чем тут армянин не армянин?! Национальность причем?!
      Симонян отличный руководитель, он грамотные вещи толкает. Он уважает и считается с мнением других. Его бы на место Мутко...
      Ты очень не прав в своих высказываниях.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Sashka Reshetov 13 июля 2016, 09:02

      Да он в принципе не знает кто такой Никита Палыч и его заслуги в футболе. Деградирующая молодежь.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Black Giz 13 июля 2016, 13:03

      Все он знает. Просто у него ненависть на карабахской почве. А когда такое присутствует, мозг отказывается работать.

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 12 июля 2016, 23:24

      А что же вы раньше ему эту дорогу не открыли...?

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 июля 2016, 23:03

      Тормоза,работать не умеете...все вызывают мало-мальски перспективных игроков на товарищеские игры,чтобы просто их заиграть и не упустить,а вы только дрочить и п*здеть умеете,ну ещё ныть...

      10
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2016, 22:44

      Надо раньше было думать и подтягивать парня.Поздно пить Боржоми ...

      6
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