Жирков: «Со Слуцким старался говорить спокойно»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.

– Разговор был, но я точно не горячился. Спокойно поговорили.

– Слуцкий в свою очередь сказал: «Жирков немного вспылил, я был максимально спокоен».

– Я тоже старался говорить спокойно.

– Член комитета по этике Созин приводит со ссылкой на агентов подробности вашего со Слуцким разговора: «В перерыве матча с Францией Слуцкий предъявил Жиркову претензии. На что тот ему жестко ответил: «Не нравится – не зови». Слуцкий сильно удивился: «Как? Это же сборная!»

– В перерыве тогда говорил только тренер. Речь шла про игру, но в основном, видимо, именно про мою игру. Это в конечном итоге, наверное, и повлияло на то, что я после игры подошел поговорить с Леонидом Викторовичем у автобуса. Но ничего плохого ни в моих словах, ни в том разговоре в целом не было. И уж точно ни ругательств, ни повышенных тонов.

– Еще одна цитата тренера по этому поводу: «Причиной того неприятного разговора стали вопросы тактики».

– Ну может быть не совсем тактики, но давайте это оставим позади.

– В итоге вас все равно собирались включить в заявку, так?

– Да. Когда мы возвращались в Петербург после матча последнего тура чемпионата России с «Динамо» на заключительный командный ужин, позвонил Леонид Викторович. Спросил, готов ли я ехать на чемпионат Европы. Я честно ответил, что не могу ничем помочь из-за травмы ахилла.