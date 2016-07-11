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    Калитвинцев: «Уже завтра начнем подготовку к «Енисею»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

    «Была тяжелая игра, которую мы ждали – к такой «Тюмени» мы готовились. Первые минуты душила ответственность. Забили – успокоились, после счета 3:0 появилась безалаберность. Это недопустимо.

    Болельщикам – низкий поклон, футболисты в раздевалке отметили трибуны в первую очередь. Мы не реализовали много моментов. Чувствовалось волнение у ребят. Они играли ответственно. Присутствовала игровая дисциплина, пусть и не всегда.

    Первая игра удалась, но уже завтра подготовка к «Енисею». В ФНЛ у нас не будет времени праздновать победы», – заявил Калитвинцев.

    Источник: Twitter

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    11.07.2016 22:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2016, 10:32

      Если за год собьет коллектив, именно коллектив, а не тех склочных баб что были в прошлом сезоне, то вылет еще и на пользу пойдет.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 июля 2016, 00:26

      да там и готовиться не к кому... вернутся в следующем сезоне обратно...

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV > TY13R 12 июля 2016, 12:41

      Ну-ну , посмотрим ..

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июля 2016, 22:29

      Удачи, Юрий! Состав, усиленный Панченко, вполне подходит для триумфального возвращения в РФПЛ!

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