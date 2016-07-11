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    Милик может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»

    Руководство «Эвертона» рассматривает возможность приобретения во время летнего трансферного окна нападающего «Аякса» Аркадиуша Милика. Сообщается, что 22-летний поляк может стать заменой Ромелу Лукаку, который близок к уходу из команды. Кроме «Эвертона», в услугах форварда заинтересованы клубы Серии А.

    По данным Transfermarkt, стоимость Милика оценивается в 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Аякс» в Эредивизие 31 матч, в которых забил 21 гол.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.07.2016 12:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 июля 2016, 12:18

      25 по нынешним меркам Милик стоит точно

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