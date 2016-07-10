Венгер: «Гризманн является одним из претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

«Считаю, что Гризманн является одним из претендентов на «Золотой мяч». В Испании он не сильно отстает от успехов Месси и Роналду, но на его стороне возраст и статистика. Он забил шесть голов на Евро-2016 и сделал несколько результативных передач.

На клубном уровне он дошел до финала Лиги чемпионов в составе «Атлетико», забив множество голов в важных матчах. Почему бы ему не завоевать «Золотой мяч»?» – цитирует слова Венгера Konbini.

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