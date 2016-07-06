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    Карпин: «Именно сейчас я не готов возглавить сборную»

    Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин поделился своим мнением о натурализации и заявил, что не готов возглавить сборную России.

    «Надо спросить болельщиков, чего бы они хотели: видеть нашу сборную в полуфинале или видеть в ее составе русских игроков. Думаю, то же самое происходит и в Уэльсе. Даже Испания и Германия натурализуют игроков. Ничего зазорного в этом не вижу. Главное, чтобы команда выигрывала.

    Готов ли взвалить на себя сборную России? Именно сейчас ни практически, ни теоретически не готов. По окончании Евро посмотрим. Мы потеряли восемь лет и, думаю, потеряем еще два года. Но лучше сейчас признать ту ошибку, которую мы совершили в отношении лимита на легионеров, иначе за эти два года мы загоним наш футбол еще глубже в яму. Лимит однозначно вредит российскому футболу», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.07.2016 23:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2016, 08:35

      Да, Карпуша совсем допился до розовых слонов. Можно подумать, что ему
      кто-то предложил или может предложить возглавить сборную России.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladimir-7 7 июля 2016, 09:30

      Да ему наверное и не предложат. Но журналист скорее всего задал этот вопрос, вот он на него и ответил. И вряд ли он занимался самопохвальством. Как и другие респонденты, которым задают такие вопросы.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 июля 2016, 08:11

      Спасибо тебе Валера, что здраво мыслишь.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 июля 2016, 00:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин также не готов возглавить сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Франции, Англии, Италии, Испании, Голландии, Португалии и Чили, ибо ему никто этого не предлагает. Остаётся ждать приглашения возглавить сборную от надёжного партнёра нашей страны - государства Вануату... Там, где нет Интернета, об "успехах" тренера Карпина не имеют ни малейшего представления... Впрочем, как и том, что в футбол играют в бутсах, а не босиком...

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