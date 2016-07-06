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    В первом туре нового сезона РФПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом»

    Клубы РФПЛ получили от лиги календарь на сезон-2016/17.

    Пока расписание не содержит точных дат матчей, а только пары соперников. Источник сообщает, что этот вариант календаря в сравнении с первоначальным проектом претерпел некоторые изменения.

    Окончательная версия календаря будет согласована с клубами и утверждена в течение десяти дней

    Первые два тура РФПЛ сезона-2016/16 выглядят следующим образом:

    1-й тур, 29 июля–1 августа

    «Спартак» – «Арсенал»

    «Рубин» – «Амкар»

    «Анжи» – ЦСКА

    «Оренбург» – «Ростов»

    «Зенит» – «Локомотив»

    «Урал» – «Уфа»

    «Томь» – «Краснодар»

    «Терек» – «Крылья Советов»

    2-й тур, 5–8 августа

    «Спартак » – «Крылья Советов»

    «Арсенал» – «Рубин»

    «Амкар» – «Анжи»

    ЦСКА – «Оренбург»

    «Ростов» – «Урал»

    «Уфа» – «Зенит»

    «Локомотив» – «Томь»

    «Краснодар» – «Терек»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 20:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +816

      diktatop 7 июля 2016, 00:51

      Всем клубам удачи!!! Есть желание чтоб победил по истине сильнейший

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 июля 2016, 00:03

      не интересный будет чемпионат. Все звезды уехали, остались зажравшиеся футболишки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 6 июля 2016, 22:47

      Безумно интересный чемпионат нас ждет, много вопросов!
      Выдержит ли Ростов поднятую планку??
      Вытащат ли в очередной раз чемпионат пенсионеры из ЦСКА без скамейки??
      Избавится ли Зенит без Халка и КО??
      Рубин и Грасия, перезагрузка будет эффективной??
      Появится ли стабильность у Спартака??
      Способен ли на Большее Краснадар??
      Остались ли еще грабли в хозяйстве Локомотива??
      И это только вверху таблицы. А кто предстанет аутсайдером?? тоже тьма вопросов и интересных заголовков.
      Запасаемся рыбкой и пивом, чемпионат грядет интересный.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Мы Русские 6 июля 2016, 23:58

      Избавится ли Зенит без Халка и КО?? Конечно избавится еще кое от кого. От Гарая и Витселя точно. От Коко тоже возможно. От клоунов у руля вряд ли.

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 июля 2016, 21:01

      Ростов же должен был с Зинкой во втором туре играть...Че за дела?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 6 июля 2016, 21:34

      Зассали)))

      -3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июля 2016, 20:57

      вперед ЛОКО!!!

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 6 июля 2016, 20:09

      Победа Локо

      3
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      Рейтинг: +407

      18JG > zra78 6 июля 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отсос "Локо")

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zra78 6 июля 2016, 20:32

      Вот и начинается чемп,а то совсем скисли)))

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zra78 6 июля 2016, 20:33

      Комментарий удален.

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 18JG 6 июля 2016, 20:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и начинается чемп,а то совсем скисли)))

      -4
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