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    «Челси» предлагает 40 миллионов за Кулибали

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали вызывает неподдельный интерес у руководства «Челси». Лондонский клуб уже делал предложение итальянцам о трансфере футболиста на сумму в 30 миллионов евро, но теперь сумма сделки может составить 40 миллионов.

    Зарплата игрока в «Челси» может вырасти до 4 миллиона евро за сезон, что в четыре раза превышает его заработок в «Наполи». Действующий контракт сенегальского футболиста с неаполитанцами стекает летом 2019 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    06.07.2016 08:30
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