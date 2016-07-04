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Агент: «Зенит» не делал предложение Браими»

4 июля 2016, 14:16

Агент Давид Ласарасина, который представляет интересы полузащитника «Порту» и сборной Алжира Ясина Браими, опроверг слухи относительно переговоров с «Зенитом». При этом, он отметил, что такой трансфер возможен.

«Зенит» не делал предложение Браими по поводу трансфера. Это может произойти, но на данный момент никакой конкретики нет», – сказал Ласарасина.

Сегодня португальская газета A Bola cooбщила, что «Зенит» близок к приобретению Браими за 35 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего полузащитника с «Порту» истекает летом 2019 года. Он перешел в «Порту» из испанской «Гранады» летом 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 33 матча, отметившись семью голами.

Источник: ТАСС
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Трансферы Порту Зенит Браими Ясин
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