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    Шмейхель: «Жаль, что Гиггз решил уйти из «МЮ», но он уходит за опытом»

    Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу решения Райана Гиггза покинуть тренерский штаб «красных дьяволов».

    «Грустно, но хорошо, если он хочет иметь шанс вернуться в качестве главного тренера. Опыт является ключевым, так что он уходит за ним», – написал Шмейхель на своей странице в Twitter.

    Гиггз являлся игроком «Манчестер Юнайтед» с 1990-го по 2014-й год. Всего за манкунианцев он провел 881 поединок и записал в свой актив 155 голов. Валлиец завершил карьеру два года назад и после этого сразу занял место помощника главного тренера.

    Источник: Twitter

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    03.07.2016 11:44
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