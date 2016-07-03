Шмейхель: «Жаль, что Гиггз решил уйти из «МЮ», но он уходит за опытом»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался по поводу решения Райана Гиггза покинуть тренерский штаб «красных дьяволов».
«Грустно, но хорошо, если он хочет иметь шанс вернуться в качестве главного тренера. Опыт является ключевым, так что он уходит за ним», – написал Шмейхель на своей странице в Twitter.
Гиггз являлся игроком «Манчестер Юнайтед» с 1990-го по 2014-й год. Всего за манкунианцев он провел 881 поединок и записал в свой актив 155 голов. Валлиец завершил карьеру два года назад и после этого сразу занял место помощника главного тренера.
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— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 2 июля 2016 г.