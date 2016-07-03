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    Батшуайи подтвердил переход в «Челси»

    Форвард «Марселя» Мичи Батшуайи попрощался с болельщиками провансальцев накануне перехода в «Челси».

    «Мой уход из «Марселя» в воскресенье оформлен официально. В первую очередь, я хочу выразить слова благодарности всем болельщикам команды, любовь к которой испытываю с детства. В течении двух лет вы поддерживали и любили меня», – написал Батшуайи на своей странице в Instagram.

    Как стало известно ранее, 22-летний игрок сборной Бельгии уже прошел медобследование в лондонском клубе. Его переход обойдется синим в 40 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.07.2016 08:15
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