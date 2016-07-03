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    Инфантино: «Чемпионат мира может быть расширен до 40 команд»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что число команд-участниц финальной стадии чемпионата мира может быть увеличено до 40.

    «То, что мы привлекаем большое количество стран и регионов способствует развитию футбола. Изначально ФИФА обговорит данный проект с игроками, клубами, лигами, ассоциациями и нашими партнерами, а после, на основании их мнений, будет принято решение.

    На Евро-2016 и Кубке Америки мы увидели достаточно высокий уровень мирового футбола. В чемпионате мира вполне допустимо участие 40 сборных, так как это не просто турнир, а событие мирового масштаба», – сказал Инфантино.

    Источник: FourFourTwo

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    03.07.2016 07:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 июля 2016, 12:01

      Это чтобы Фарерские острова попали на ЧМ? Ну Россия тогда точно из группы выйдет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      latka1 > Serjoga 4 июля 2016, 00:19

      Не факт.... к сожалению

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 3 июля 2016, 11:09

      Давай сразу 64. 8 групп по 8 команд. 4 выходит в плей-офф. Деньги лопатой будете грести.

      1
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 3 июля 2016, 11:01

      Хорошая идея, но надеюсь в пользу других конфедераций. А не так чтоб 30 от УЕФА и 10 от всех остальных

      -1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 3 июля 2016, 10:28

      Тогда уж лучше всех сразу допустить в финальную часть, без отбора. Все последние новшества ФИФА направлены на получение дополнительных доходов от телетрансляций и рекламы, на зрелищность им наплевать.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 июля 2016, 09:32

      его че Платини укусил?

      -1
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