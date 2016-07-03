Конте: «Во время Евро возникала мысль остаться на посту главного тренера сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте после встречи 1/2 финала Евро-2016 против Германии (1:1; 5:6 – по пенальти) подчеркнул, что решение об уходе из «скуадры адзурры» было принято им еще до начала турнира. При этом наставник признался, что в течении самого турнира у него возникали мысли о том, чтобы продолжить работу на своем посту. Напомним, что по завершении континентального первенства 46-летний специалист возглавит «Челси».

«Еще до старта европейского чемпионата я принял решение об уходе с поста главного тренера сборной. Однако признаюсь, во время самого турнира в моей голове временами появлялась мысль, что, возможно, мне стоит остаться. Но как бы там ни было, это сейчас не представляется возможным.

Работать было невероятно тяжело. Порой возникало чувство, что вся Италия против меня, и поддержку я ощущал лишь главы Федерации футбола. Журналисты все время подвергали меня критике. Надеюсь, своей работой я доказал вам, как сильно вы ошибались», – сказал Конте.