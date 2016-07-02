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    Италия и Германия определят еще одного полуфиналиста Евро-2016

    Сегодня вечером пройдет очередной поединок 1/4 финала чемпионата Европы. За путевку в полуфинал поспорят сборные Германии и Италии.

    Встреча двух грандов европейского футбола достойна финала, но, увы, уже на стадии четвертьфинала Евро-2016 покинет одна из них.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 20:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator 2 июля 2016, 21:55

      Кто бы ни победил, думаю, что именно в этой паре определится чемпион Евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      cthutq gfgf 2 июля 2016, 21:40

      Германия пройдет макаронников!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 2 июля 2016, 11:23

      Италия-вперёд !!!

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