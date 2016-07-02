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    Гиггз: «Трансфер Ибрагимовича – просто великолепные новости»

    Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз уверен, что команда станет сильнее с приходом форварда Златана Ибрагимовича. По словам Гиггза, молодые игроки «МЮ» смогут многому научиться у 34-летнего нападающего.

    «Трансфер Ибрагимовича – просто великолепные новости. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» страдал от недостатка голов, так что приход Ибрагимовича должен помочь решить эту проблему. Он – победитель по своей натуре. Думаю, что молодые игроки вроде Рашфорда смогут многому поучиться у Златана», – приводит ITV слова валлийца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 17:00

      ....на самом деле гигз по скромничал!!!...всем давно известно, что ибра - свадебный генерал.....ибра и моур - деньги на ветер!!!!

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 2 июля 2016, 12:29

      Да это все чудесно, но Райан, главное что ты остался!!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 июля 2016, 11:19

      Куда бы Златан не приходил его клуб становился чемпионом... неужто МЮ - Чемпион?

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > АртурZaСМ 2 июля 2016, 11:53

      У МЮ херово дела,слишком много проигрывают слабым клубам.

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