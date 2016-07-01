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    Нолито стал игроком «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего «Сельты» Нолито. 29-летний футболист подписал с английским клубом соглашение до 2020 года.

    Ранее сообщалось, что трансфер испанского форварда обойдется манкунианцам в 16,5 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне чемпионата Испании Нолито провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.07.2016 10:28
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