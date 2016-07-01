Сантуш: «Португалия заслуженно одержала победу над достойным соперником»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился наблюдениями от победного матча с Польшей в четвертьфинальне Евро-2016.

«Чем дальше мы двигаемся, тем ближе становимся к своей цели. У нас есть амбиции, мы хотим принести большую радость жителям Португалии. Пенальти – это лотерея, но здесь нужно проявить характер. Поляки являются специалистами по пробитию 11-метровых ударов, ведь в прошлом раунде они так одолели швейцарцев. Но я попросил своих подопечных сохранять хладнокровие. Я знал, что они могут забить.

Поляки очень хорошо начали матч, а у меня была своя стратегия. Виллиам Карвалью, Ренату Санчес и Адриен Силва должны были перекрывать игроков сборной Польши. Мы позволили им завладеть инициативой на какое-то время и не смогли сдержать Аркадиуша Милика. Тогда я поговорил с Санчесом, и произошли изменения. Я попросил, чтобы Нани отходил чуть глубже. К счастью, Ренату забил гол. Однако Польша – это хорошая команда, которая знает, как усыпить бдительность соперника. И все-таки мы сумели справиться, действовали «первым номером», и у нас было больше моментов. Мы заслуженно одержали победу над достойным соперником», – сказал Сантуш.