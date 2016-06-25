Марадона: «Португальцы зависят от Роналду»

Легендарный футболист Диего Марадона уверен, что нынешняя сборная Португалии слишком сильно зависит от Криштиану Роналду.

«Португальцы зависят от Роналду. Он отлично сыграл с Венгрией, но если Криштиану не может найти свою игру, команда ослабевает наполовину. Тактически грамотные хорваты не дадут ему много возможностей. Результат Португалии зависит от того, насколько успешно Роналду сможет находить свободное пространство», — заявил аргентинец.

Напомним, что Португалия и Хорватия сыграют сегодня, 25 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.