«Рома» предложила Ибрагимовичу двухлетний контракт с зарплатой в семь миллионов

«Рома» готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего Златана Ибрагимовича.

Сообщается, что римский клуб предложил футболисту рассчитанный на два года контракт, согласно которому игрок будет получать семь миллионов евро за сезон. По информации источника, часть этой суммы будет выплачена спонсорами.

Напомним, Ибрагтмович покинул «ПСЖ» и, по словам его агента Мино Райолы, еще не определился со своим будущим.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов