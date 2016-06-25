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    «Рома» предложила Ибрагимовичу двухлетний контракт с зарплатой в семь миллионов

    «Рома» готова составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего Златана Ибрагимовича.

    Сообщается, что римский клуб предложил футболисту рассчитанный на два года контракт, согласно которому игрок будет получать семь миллионов евро за сезон. По информации источника, часть этой суммы будет выплачена спонсорами.

    Напомним, Ибрагтмович покинул «ПСЖ» и, по словам его агента Мино Райолы, еще не определился со своим будущим.

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    Источник: Football Italia

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    25.06.2016 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 25 июня 2016, 07:51

      Слишком долго Ибрагимович выбирает, а между тем ЕВРО уже провален.

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 25 июня 2016, 02:34

      Юве, Интер, Милан, Рома и завершит свою карьеру в Лацио

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 02:00

      Это уже инетерсно. 2 года как никак.

      0
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