Куадрадо вернется в «Челси»

Полузащитник «Челси» Хуан Куадрадо, который выступает в «Ювентусе» на правах аренды, вернется в лондонский клуб.

Сообщается, что в возвращении футболиста заинтересован будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте, который видит его одним из игроков основного состава.

В минувшем сезоне Куадрадо провел за «Ювентус» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

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