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    Куадрадо вернется в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Хуан Куадрадо, который выступает в «Ювентусе» на правах аренды, вернется в лондонский клуб.

    Сообщается, что в возвращении футболиста заинтересован будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте, который видит его одним из игроков основного состава.

    В минувшем сезоне Куадрадо провел за «Ювентус» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

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    Источник: Calciomercato

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    24.06.2016 19:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 июня 2016, 19:15

      Слишком много игроков . . . эх . . . еще 2 недели и начнется трансферная компания . . .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 июня 2016, 09:07

      плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 25 июня 2016, 08:32

      оооо, хорошая новость

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 24 июня 2016, 21:57

      Ну тогда подписывайте ещё кого нибудь,Алвес не железный

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 24 июня 2016, 19:34

      Вот почему Алвеса взяли.

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