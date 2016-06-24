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    France Football включил Сычева в состав «ложных звезд»

    Французские журналисты представили символическую сборную из игроков, которые в свое время считались новыми звездными игроками. Интересно, что в этом списке нашлось место российскому форварду Дмитрию Сычеву, который в своем время перешел в «Марсель» и считался очень перспективным.

    Полностью состав «ложных звезд» выглядит так: Кевин Трапп (новый Мануэль Нойер) – Сисинью (новый Кафу), Талал Эль-Каркури (новый Франц Беккенбауэр), Филипп Кристанваль (новый Лоран Блан), Андре Сантуш (новый Роберту Карлос) – Альберт Банинг (новый Патрик Виейра), Эвертон (новый Робинью), Мурад Мегни (новый Зинедин Зидан), Агостинью (новый Луиш Фигу) – Северину Лукас (новый Мишель Платини), Дмитрий Сычев (новый Жан-Пьер Папен).

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    Источник: Francefootball

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    24.06.2016 11:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 24 июня 2016, 16:35

      А Оуэн где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 24 июня 2016, 16:12

      а чо головина нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      SSodnek 24 июня 2016, 15:26

      Да лентяй он!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 24 июня 2016, 15:24

      Вячеслав Кротов: "Говорят, я похож на Сычева"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 июня 2016, 14:39

      СЫЧЕВ ТЫ МОЙ КУМИР.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 июня 2016, 13:34

      Эпитет "новый Робиньо" тут вообще не к месту... Робиньо то и сам по большому счету никем не стал...

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      Рейтинг: +17

      UTKA86 24 июня 2016, 13:05

      Еще один бред который Бомбардир повторил
      Трапп на секундочку основной вратарь ПСЖ, с которым за 8 туров до финиша стал чемпионом Франции и вышел в 1/4 Лиги чемпионов, пропустил в 6 матчах групповго этапа 1 гол от Реала на Сантьяго Бернабеу, а насчет нового Нойера...
      Нойер по праву считается одним из лучших вратарей последних лет, а может и лучшим (что по моему субъективному мнению более верно), но 4 года назад (именно на столько он старше Траппа) Нойер пропустил 4 мяча в 5 матчах группового этапа и вместе с Баварией прошляпил чемпионство Германии, но вышел в Финал ЛЧ.
      Так объясните мне чем плохи заслуги Траппа, который в 26 лет, игравший до этого в средненьких клубах Германии ( у Нойера Шальке и Бавария, извечные завсегдатаи ЛЧ) является основным вратарем чемпионов Франции, про состав можете не писать, гегемония Баварии в Германии также непоколебима в финансовом плане как и у ПСЖ

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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol > UTKA86 24 июня 2016, 13:41

      только Бавария успешно играет в Лиге чемпионов в отличие от ПСЖ...и заслуга Нойера в этом довольно таки значимая

      -1
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      Рейтинг: +17

      UTKA86 > Arhadiavol 24 июня 2016, 14:28

      Лига чемпионов 2015/16
      ПСЖ 1/4
      Бавария 1/2, в 1/4 кстати ей попалась Бенфика объективная самая слабая из 8

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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 24 июня 2016, 12:43

      Если бы одни Зиданы, Карлосы , Беккенбауэры ..... были в командах, никто бы и не знал, что есть такие звезды как Зидан, Карлос, Беккенбауэр ....... Звезды проявляются на фоне таких как Сычев. Так что не надо обижать их зажигателей.

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      Рейтинг: +362

      sargassov 24 июня 2016, 11:57

      В РФПЛ каждый год такой список набрать можно

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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 11:36

      У Сыча достижений больше, явно. Но вот качество, читайте - статус, этих достижений... Не знаю, не знаю.

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