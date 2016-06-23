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  • Люди из РФС хотят видеть Хиддинка на должности главного тренера сборной России

Люди из РФС хотят видеть Хиддинка на должности главного тренера сборной России

23 июня 2016, 18:44
28

Гус Хиддинк может вновь возглавить сборную России. Как сообщают в Голландии, некоторые члены РФС хотят видеть 70-летнего специалиста на посту главного тренера национальной команды.

«Я совсем недавно завершил интенсивную работу в «Челси». Проведу праздники в кругу семьи, а уже в июле буду думать о своем дальнейшем будущем», – прокомментировал данную информацию сам Хиддинк.

Напомним, голландец тренировал сборную России с 2006-го по 2010-й год, и смог дойти с ней до полуфинала чемпионата Европы-2008. Однако после под его руководством россияне не попали на ЧМ-2010, и Хиддинк оставил свой пост.

Источник: Voetbal International
Россия Хиддинк Гус
Комментарии (28)
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андрей андреев
1466697241
Что за люди? Имена,фамилии,явки?
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ljrljr0505
1466699489
а у себя в стране поискать не судьба? обязательно иностранца?
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М_у_Х_а_М_м_А_д_
1466699520
Хорошо бы было)
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Denis Agapov
1466699688
Гус Хиддинк, лучший кандидат на пост тренера сборной )))
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Zly
1466700728
Все понимаю, но эту счастливую страницу мы перевернули. Надо нашего тренера, чтобы драл с футболистов три шкуры. А самое главное-не слушал бы указаний сверху кого ставить в основу(мне кажется, что немца именно эта верхушка и ставила, а не тренер)
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BAIv
1466701466
людей из рфс хочется видеть на помойке, г..о чинуши
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466701900
Гус везун. Но везение рано или поздно заканчивается. Если и войдет он в одну реку дважды, то, скорее всего, утонет, как подбитый гусь. А вообще это утка.
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pktsoev
1466702056
Людей из РФС давно пора разогнать! И первого мудко! У него крыша точно съехала от безнаказанности! Мало он с Капелло бабла распилил...
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Cнег
1466703040
Иосиф Виссарионович! Вернитесь на минуту в наш РФС и расстреляйте этих всех негодяев! Они опять Россию продают и наживаются на этом, сцуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ManUtd-Volgograd
1466703069
Я так и думал, что его захотят вернуть. Он же герой России! А если разобраться, то за 4 года под его руководством: На Евро нас вывела Хорватия, мы просрали отборочный этап На Евро мы сыграли удачно, но раз в 50 лет!!!, как показывает практика и Россия, и Хорватия, и Турция, и Дания может сыграть удачно. Ну а потом мы не вышли на ЧМ из очень слабой группы! А все всё равно считают его героем только за успех на Евро!
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