Люди из РФС хотят видеть Хиддинка на должности главного тренера сборной России

Гус Хиддинк может вновь возглавить сборную России. Как сообщают в Голландии, некоторые члены РФС хотят видеть 70-летнего специалиста на посту главного тренера национальной команды.

«Я совсем недавно завершил интенсивную работу в «Челси». Проведу праздники в кругу семьи, а уже в июле буду думать о своем дальнейшем будущем», – прокомментировал данную информацию сам Хиддинк.

Напомним, голландец тренировал сборную России с 2006-го по 2010-й год, и смог дойти с ней до полуфинала чемпионата Европы-2008. Однако после под его руководством россияне не попали на ЧМ-2010, и Хиддинк оставил свой пост.