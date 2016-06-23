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    Болельщики получат право на бесплатный проезд во время ЧМ-2018

    Госдума Федерального Собрания РФ приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018-го года, Кубка конфедераций FIFA 2017-го года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному законопроекту, болельщики, которые посетят Россию во время ЧМ-2018, получат право на бесплатное пользование общественным транспортом (автомобильным (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским электрическим, метрополитеном, железнодорожным в пригородном и межрегиональном сообщении).

    Также по закону, перевозчикам будет выплачена компенсация за недополученные доходы. При перевозке болельщиков между городами на железнодорожном транспорте – из федерального бюджета, при перевозке во внутригородском и пригородном сообщении – из бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов.

    «Это очень важный документ, над которым работали и представители Министерства спорта, и представители Министерства транспорта. Мы рассчитываем, что Совет Федерации и Президент России поддержат данный законопроект, и после этого начнется большая работа по согласованию маршрутов следования болельщиков, разработке порядков предоставления права на бесплатный проезд и проработке прочих технических аспектов, связанных с разработкой требований к подвижному составу, разработкой механизма учета поездок, а также определения требований к обслуживанию зрителей спортивных соревнований. Но одно уже можно сказать точно: принятие этого законопроекта окончательно подтвердило, что бесплатному проезду болельщиков во время проведения Чемпионата быть. Перевозки общественным транспортным, как внутригородским, так и межрегиональным, позволит сделать соревнования более доступными для большего количества желающих», – цитирует пресс-служба АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» своего генерального директора Терентия Мещерякова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 15:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 23 июня 2016, 20:49

      Сделать всем бесплатно

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 23 июня 2016, 18:23

      Этого не надо делать. Бесплатный проезд по всему городу в день матча должны получать обладатели билета на этот матч . И всё. Как в Лондоне на ОИ 2012. А всё остальное похоже на расточительство.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 июня 2016, 15:39

      Когда билеты можно будет приобрести на Кубок Конфедераций?

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