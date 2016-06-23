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    Скоулз будет выступать в мини-футбольной индийской лиге

    Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз станет игроком индийской мини-футбольной лиги.

    Президентом «новорожденного» турнира Premier Futsal, который возьмет старт в июле, стал бывший игрок сборной Португалии Луиш Фигу. Также свое согласие на участие в лиге дали Деку и известный игрок в мини-футбол Фалькао, уже заключившие контракты с клубами.

    Поединки турнира буду играться в восьми городах Индии, среди которых Калькутта, Мумбай и Нью-Дели. Сообщается, что турниром Premier Futsal заинтересовалась ФИФА, так как Всеиндийская федерация футбола не давала разрешение на его проведение.

    Источник: Goal.com

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    23.06.2016 12:23
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