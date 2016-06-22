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    Панченко: «Наверное, все в России были шокированы вылетом «Динамо» в ФНЛ»

    Полузащитник ЦСКА Кирилл Панченко, который проведет ближайший сезон на правах аренды в московском «Динамо», рассказал о своих целях.

    «Какая разница, в аренде я или на контракте. Я уже в «Динамо», и мне нужно показывать здесь максимум. Когда «Динамо» вылетело, это было какое-то недоразумение. Наверное, все в России были этим шокированы. Со многими ребятами общался, с которыми играл в прошлом сезоне. Естественно, у всех эмоции отрицательные, все расстроены, и я хочу помочь команде за один сезон вернуться в РФПЛ. Мне хочется что-то выиграть с этим великим клубом. Все говорят, что ФНЛ — проходной турнир, но здесь на одной ноге никого не обыграешь. Нам будут противостоять очень серьезные соперники, которые будут биться с первой и до последней секунды, тем более против «Динамо». Думаю, легко нам не будет.

    Цели перед собой ставлю максимальные: забивать как можно больше голов, приносить команде пользу. Но главное для меня — это результаты команды, а не личные достижения. Хотя, конечно, лучше совместить личные успехи с командными, и тогда все будет хорошо. Меня здесь тепло приняли. Здесь собирается хороший коллектив. Тренировки у нас очень интересные, уже провели контрольный матч, который выиграли. Сейчас идет сплочение коллектива, плохое настроение сменяется позитивом. Нам еще много чего нужно наработать, доработать, и надо двигаться только вперед», – сказал Панченко.

    Источник: YouTube

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    22.06.2016 11:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 22 июня 2016, 17:29

      Очень хорошо что Динамо состав усиливает. Будет Тамбовским зрителям на кого посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 22 июня 2016, 16:44

      сам себя успокаивает) конечно, какая разница играешь ты в Лиге чемпионов или в ФНЛ)))) Панченко средненький футболёр в пердиве себя звездой почувствует

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 22 июня 2016, 15:13

      Ну почему сразу шокированы? Меня порадовал вылет СДСВ.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 июня 2016, 15:05

      Как же можно было быть "шокированными вылетом «Динамо» в ФНЛ»"?

      Как можно быть шокированным - если событие было очевидно предсказуемо?

      Этот вылет был предсказуем, он созрел как созревает нарыв, и вылет скорее был неизбежен.
      -----
      ФК Динамо это клуб-фикция, клуб-имитация, Динамо давным давно не ставило перед собой амбициозных задач, и только стригло купоны с памяти о том былом великом Динамо, о славных динамовских ветеранах, о знаменитом турне по Англии, о финале еврокубка. Сегодня клуб Динамо грызут изнутри паразиты, которые научились ловко обналичивать те трофеи и былую славу - и жить себе припеваючи, ничего не делая.

      Сегодняшние динамовцы предали и продали ту память, которой они перед нами сегодня козыряют. Они не достойны своих великих предшественников. Динамо выгнило изнутри.

      И если этого не видеть в упор - то да, действительно, такие слепыши сегодня шокированы. А вот кто не слепой - тот знал и видел неизбежность распада этого горе-клуба.

      -1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 июня 2016, 14:51

      Что- то я не слышал о таком фк Динамо Москва. Хто ето?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2016, 14:32

      Были рады наверняка
      Все лагеря и все зека.

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 июня 2016, 13:23

      Я-нет, я- радовался!!)))

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      Рейтинг: +134

      Заря 22 июня 2016, 12:38

      Для ФНЛ-то составчик очень серьёзный.

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      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 июня 2016, 12:14

      Сборная походу тоже шокирована. У них был шок, вот они и провалили Чемпионат Европы)))

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