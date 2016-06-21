Бубнов: «Потенциал сборной, имевшийся в распоряжении Слуцкого, был выше того, что команда показала на Евро»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о доле вины главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016. Напомним, россияне не смогли преодолеть групповой этап.

«Слуцкий – непосредственный представитель системы. В ЦСКА он зависим от Евгения Гинера, в сборной – от Виталия Мутко и других руководителей. В значительной степени он, как фигура не в полной мере самостоятельная, оказался заложником ситуации, что не снимает ответственности за результат на конкретном турнире. Потенциал, имевшейся в его распоряжении команды был выше того, что она продемонстрировала во Франции. Справедливости ради, отмечу, что не слишком. Отборочная группа квалификации была проходной – и Швеция, и Австрия сейчас испытывают большие проблемы, но все равно смотрятся лучше российской команды», – сказал Бубнов.