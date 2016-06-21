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«Нижний Новгород» может быть восстановлен

21 июня 2016, 10:56
3

Футбольный клуб «Нижний Новгород» может быть восстановлен, сообщают Новости Нижнего Новгорода. 20 июня по итогам круглого стола с ведущими специалистами, посвященного проблемам нижегородского футбола, было принято решение направить 21 июня в администрацию Нижнего Новгорода письмо с просьбой одобрить заявку на включение «горожан» во вторую лигу Чемпионата России по футболу (зона «Урал-Поволжье»). Бюджет возрожденного клуба может составить 20 миллионов рублей на весь сезон вместе с содержанием детско-юношеской спортивной школы по шести возрастным группам.

«Та футбольная «пирамида», затеянная некоторыми областными чиновниками из-за своей некомпетентности, рухнула в одночасье. В последние годы в Нижегородской области за исключением Сарова, не было построено ни одного спортивного стадиона», – сказал бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров.

Напомним, в июне было объявлено о расформировании нижегородской «Волги».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье Россия Егоров Игорь
Комментарии (3)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466497613
Обычное дело - закрыть одно распилочное предприятие, открыть другое.
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Salamоn
1466507074
Футбол нужно возродить в нашем городе
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lexa52rusnnVOLGA
1474013593
наверно единственный город в россии где нет команды
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