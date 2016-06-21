Футбольный клуб «Нижний Новгород» может быть восстановлен, сообщают Новости Нижнего Новгорода. 20 июня по итогам круглого стола с ведущими специалистами, посвященного проблемам нижегородского футбола, было принято решение направить 21 июня в администрацию Нижнего Новгорода письмо с просьбой одобрить заявку на включение «горожан» во вторую лигу Чемпионата России по футболу (зона «Урал-Поволжье»). Бюджет возрожденного клуба может составить 20 миллионов рублей на весь сезон вместе с содержанием детско-юношеской спортивной школы по шести возрастным группам.

«Та футбольная «пирамида», затеянная некоторыми областными чиновниками из-за своей некомпетентности, рухнула в одночасье. В последние годы в Нижегородской области за исключением Сарова, не было построено ни одного спортивного стадиона», – сказал бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров.

Напомним, в июне было объявлено о расформировании нижегородской «Волги».