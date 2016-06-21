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    Порно-продюсер Фернандес: «В моем деле замешаны многие футболисты»

    Испанский порно-продюсер Игнасио Альенде Фернандес по кличке Торбе, который обвиняется в преступлениях сексуального характера, подтвердил, что в его деле замешаны футболисты. Напомним, ранее сообщалось, что соучастниками Торбе были Давид Де Хеа и Икер Муньяин.

    «Футболисты просто хотели встретиться с девочками, а те были свободны в своих действиях. В этом замешаны многие игроки, и не только полиция хотела бы узнать их имена», – написал Фернандес в своем письме из тюрьмы.

    При этом, по информации источника, Фернандес отрицает, что именно Де Хеа и Муньяин принимали участие в преступлениях.

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    Источник: Sport.es

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    21.06.2016 06:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 июня 2016, 10:58

      Ну давайте еще порно тут организуем....

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 июня 2016, 09:54

      Наши то же вчера снялись, аж в полуторачасовом фильме! Только роль была немного другая ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 июня 2016, 07:42

      все хотят чпокаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 июня 2016, 07:41

      Фильм выложи

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