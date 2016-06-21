Писарев: «Дзюба играет в топ-клубе? Нужно двигаться дальше»

Тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2016.

«И Смолов, и Кокорин, и Шатов в новых ролях для себя здесь выступили. По первому матчу мы увидели, что они еще должны были отбирать мячи, и с этим они, к сожалению, не справились. Их не хватило как раз в завершающей стадии.

Я читал интервью Дзюбы, в котором он сказал, что играет в топ-клубе, который каждый год выходит в Лигу чемпионов. Для него, в принципе, это уже нормально. На мой взгляд, надо стремиться дальше», – заявил Писарев.