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Писарев: «Дзюба играет в топ-клубе? Нужно двигаться дальше»

21 июня 2016, 02:15
4

Тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2016.

«И Смолов, и Кокорин, и Шатов в новых ролях для себя здесь выступили. По первому матчу мы увидели, что они еще должны были отбирать мячи, и с этим они, к сожалению, не справились. Их не хватило как раз в завершающей стадии.

Я читал интервью Дзюбы, в котором он сказал, что играет в топ-клубе, который каждый год выходит в Лигу чемпионов. Для него, в принципе, это уже нормально. На мой взгляд, надо стремиться дальше», – заявил Писарев.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Зенит Россия Дзюба Артем Писарев Николай
Комментарии (4)
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sevsor
1466480715
Этот, так называемый "специалист-эксперт", два дня назад говорил стоя на крыше парижской студии, что сб.Уэльса "слабейшая а нашей группе"...стоит ли вообще прислушиваться к мнению такого "спеца"? Ему бы заткнуться во веки веков и в какой-нибудь схрон, а не трындеть(((
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Garrincha58
1466488354
Писарев такой пистопол какой и тренер ни одного молодого игрока из молодежки пока он ее тренировал не попало в основную сборную это о чем то говорит отрастил мамон как и Кирьяков и критикуют языком чесать все горазды а сами как играли Я помню так же позорно как и эти
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Wer-002
1466496242
Уэльс она быстрая команда все в 3 счёта делает,а наши думаю бить по воротам или нет
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geragera
1466522716
нет халка дзюба и сдулся тоже было и с фалькао :)) теперь пусть знает что он столб в который пинает халк :))
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