Федун: «Благодаря Акинфееву избежали большего позора»

Президент «Спаратака» Леонид Федун поделился своими впечатлениями от матча Россия – Уэльс (0:3).

«Сегодняшняя игра показала, что уровень нашего футбола не дотягивает до того, чтобы рассчитывать на что-то серьезное.

Спартаковцы сыграли так же, как и все остальные. Никого не могу выделить. Остались все те же проблемы, о которых мы уже говорили. Это очень медленная, возрастная защитная линия. Только благодаря Акинфееву мы избежали большего позора», – заявил Федун.