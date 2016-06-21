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Федун: «Благодаря Акинфееву избежали большего позора»

21 июня 2016, 00:15
13

Президент «Спаратака» Леонид Федун поделился своими впечатлениями от матча РоссияУэльс (0:3).

«Сегодняшняя игра показала, что уровень нашего футбола не дотягивает до того, чтобы рассчитывать на что-то серьезное.

Спартаковцы сыграли так же, как и все остальные. Никого не могу выделить. Остались все те же проблемы, о которых мы уже говорили. Это очень медленная, возрастная защитная линия. Только благодаря Акинфееву мы избежали большего позора», – заявил Федун.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь Федун Леонид
Комментарии (13)
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Semargl18
1466457583
НУ пошло пустобрехово на костях ... Менять один хрен никто ничего не будет
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meiram
1466458070
Команда будет меняться и тренером нужно ставить Курбана Бекиевича, только он может справиться с задачей выступить достойно на чемпионате мира в России,собрав команду мастеров, которых он будет собирать по всей стране из отдельных талантов, у которых глаза горят на игру и играть до конца! С самого начала не верил Слуцкому, из-за выбора пенсионеров в защите и игроков ЦСКА!
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алекс88
1466458132
Куда уж больше....у России вообще без шансов было..сукаааа Албания прошла а мы сосем
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_Kesh_Suntar_
1466458146
вууу СПАРТАК! Виноват!
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mgordeev
1466458251
Согласен. Акинфеев сегодня был молодцом. Снова. Мне тяжело даются эти слова, но это правда.
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Semargl18
1466458332
И вообще призываю бойкотировать и рфпл и матчи сборной пока не поменяют свои приоритеты.
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vlad1969
1466459324
ФЕДУН ТЫ МУДАК!!! ПРОДАЙ СПАРТАК!! НОРМАЛЬНЫМ людям и торгуй нефтью футбол НЕ ТВОЕ!!!!!! и ФУТБОЛ У НАС В СТРАНЕ ПОДНИМЕТСЯ! НЕЛЬЗЯ РОДИНОЙ ТОРГОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vlad1969
1466459451
Из нашей сборной НИ ОДИН футболист ДАЖЕ в Чемпион шип НЕ НУЖЕН!!! ВОТ уровень нашего футбола ! А зарплаты этих пешеходов.........
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vlad1969
1466459482
ЛЕМИТ УБРАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Garrincha58
1466460667
так обосраться а он еще про какой то позор глаголит ох федунишка шалунишка
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