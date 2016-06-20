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    Ван Гаал может возглавить «Милан»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал в ближайшее время может возглавить «Милан». Руководство итальянского клуба включило 64-летнего голландского специалиста в шорт-лист кандидатов на пост наставника команды. Помимо него «россонери» рассматривают варианты с Франком де Буром и Андре Виллаш-Боашем.

    Сообщается, что «Милан» намерен определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля, когда команда начнет подготовку к новому сезону.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.06.2016 12:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +128

      shmag 20 июня 2016, 14:01

      ну теперь точно хана будет Милану если этот клоун придет

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 июня 2016, 13:31

      Да уж, но терять уже нечего

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ден 781 20 июня 2016, 16:13

      В серию б не хочется, что то...

      0
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 20 июня 2016, 13:24

      я фанат МЮ буду теперь за Милан болеть

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 июня 2016, 12:38

      Хорошо бы.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 20 июня 2016, 12:37

      Франк де Бур и Андре Виллаш-Боаш еще хорошие кандидаты!) но ван Гаал не в какие вороты не лезет...

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Xiko 20 июня 2016, 15:25

      Виллаш Боаш это физрук. Ван Гал подошел бы Милану но опять же.... придется раскошелится на трансфером рынке. Так как у Милана не состав сейчас а одно разочарование.

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