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    Кержаков полетел на первый тренировочный сбор «Зенита»

    Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в Австрию. Всего Мирча Луческу вызвал 30 футболистов.

    вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков, Александр Васютин;

    защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

    полузащитники: Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Сергей Иванов;

    нападающие: Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Павел Киреенко, Дмитрий Кириллов, Александр Кержаков, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

    В Австрии петербуржцы проведут четыре контрольных матча,а первый из них пройдет 26 июня.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    20.06.2016 08:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 20 июня 2016, 11:32

      Хотелось бы услышать мнение Жеванилду Вийаровича по этому поводу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 июня 2016, 11:09

      удачи Александр!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2016, 11:05

      Ну вот и ладненько, удачи Александру!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      aziz96 20 июня 2016, 10:21

      КержаковЫ полетели на сбор Зенита правильнее будет)

      5
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      Рейтинг: +430

      andr2112 20 июня 2016, 10:06

      Луческу поступил правильно!!! И это ещё раз доказывает, что Зенит с тренером не прогадал!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Савелий Суворов 20 июня 2016, 10:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видать Зенитовский водонос простудился, взяли Сашку, а чё он, хуже что ли?

      -4
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      Рейтинг: +215

      iuda 20 июня 2016, 09:39

      Будет молодых гонять, которых Будулай не догонит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 июня 2016, 09:37

      Давно пора!

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июня 2016, 09:22

      Удачи Александру!

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2016, 09:13

      Витсель уйдет Халк уйдет Гарай просится уйти а с кем играть с Кержом да Юсуповым да еще не загорами возвращение Файзулина который один в один Юсупов и ко всему прочему тренер аксакал

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 20 июня 2016, 09:23

      Не ной!

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Garrincha58 20 июня 2016, 10:40

      Халк не куда не уйдёт если только больше 60 лямов не заплатят что мало вероятно,Витсель пусть уходит тем более после Евро и цена подрастёт на него, можно замену найти и подешевле,а вот Гарай тут сложнее хочется что бы он остался

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