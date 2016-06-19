Глушаков: «Уэльс – небезгрешная команда»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса.

«Уэльс – хорошая команда. Смотрел их матч с Англией и представлял, как против них надо играть. Свой рисунок в голове есть, но окончательным, конечно, станет тот, который нарисует Леонид Викторович на теории. Какие-то зоны и моменты игры валлийцев мы точно можем разукрасить. При всем к ним уважении это – небезгрешная команда.

Играть с Рэмзи? Ничего страшного. Опыт уже имеется – играл, например, против Кака в матче с Бразилией. Все – живые люди. На любые сильные качества есть … другие качества.

Российские футбольные реалии и европейские – это две разные планеты. По скорости принятия решений, по быстроте их исполнения, по динамике и насыщенности игры. Мы-то и в Лиге чемпионов не играем – но это пока! Однако у меня уже хватает опыта, приобретенного в матчах сборной – прекрасно понимаю, чего ждать и к чему готовиться», – сказал Глушаков.