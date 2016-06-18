Шпрыгин хочет вернуться во Францию на матч с Уэльсом

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что хочет посетить матч сборных России и Уэльса на Евро-2016. Напомним, Шпрыгин вместе с другими представителями ВОБ был депортирован из Франции.

«В принципе, желание полететь на матч с Уэльсом есть, но решение приму сегодня вечером, когда приеду домой и увижусь с родными.

Сейчас, когда мы решили свой вопрос, первым делом будем заниматься помощью осужденным ребятам. Понимаем, что и со стороны российских властей поддержка будет оказана. Есть три варианта развития событий: подавать апелляцию, но она может рассматриваться чуть ли не дольше, чем срок наказания; второй – сидеть, ничего не нарушая, и тогда выпустят через половину срока, но это самый неподходящий вариант; и третий – процедура экстрадиции, но это тоже все не быстро.

Долетели мы отлично. Ушло какое-то время на процессуальные формальности в аэропорту. Но сегодня уже ночуем дома, увидим близких, так что все в порядке. Задержались мы, потому что когда граждане прилетают по процедуре выдворения, есть определенные технические моменты. А сотрудник был всего один, а нас 20 человек. Поэтому так долго», – сказал Шпрыгин.