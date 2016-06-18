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    Госдума рассмотрит законопроект, касающийся идентификации личности болельщиков

    В Госдуме будут рассматривать законопроект об идентификации личности болельщиков на стадионах. Об этом заявил руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

    «Законопроект об идентификации личности на стадионах существует, на днях он будет внесен в Госдуму.

    Может быть, не всем это будет приятно. Но абсолютное большинство людей, посещающие спортивные соревнования, идут болеть за любимую команду и не хотят ни участвовать в драках, ни быть под каким-то давлением или угрозой физической расправы. Тем более, на международных соревнованиях.

    Любые меры хороши. Не надо их бояться. Мы же не боимся, когда в аэропорту проходим рамки, паспортный контроль. Это все наша безопасность. Так и здесь поначалу люди могут воспринимать это не очень благосклонно, но по факту они поймут, когда увидят спокойствие.

    Расизм, фашизм, национализм, жестокость не присущи спорту. Мы должны спорт от этого очистить», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 июня 2016, 13:39

      Футбол, это праздник для людей. И быдлу среди людей на Празднике не место. И если вдруг даже кто-то и проберётся на стадион, чтобы "замутить" (продемонстрировать свои комплексы), то ему путь один - в тюрьму. Увы, это работать не будет. Уж если среди высших футбольных функционеров (с футбольным мозгом) есть персонажи, заявляющие "классно наши (то есть его) ребята этих отделали!", то о каком Законе тут можно говорить!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 июня 2016, 11:17

      Делай вещщщи!

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