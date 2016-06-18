Глава ВОБ: «Мы приняли решение, что искать правды у французов бесполезно»

Как рассказал журналистам глава ВОБ Александр Шпрыгин, болельщики, которым грозит депортация из Франции, намерены попасть на матч Евро-2016 Россия – Уэльс.

«Весь день накануне мы думали, что делать. Все 20 человек пообщались и приняли решение, что искать правды у французов бесполезно. Проще добраться на родину. Все мы знаем, что невиновны, что ничего не делали.

Многие, кстати, изъявили желание – раз уж гостиницы и билеты на матч в Тулузе остались – из России снова полететь во Францию и пойти на игру с Уэльсом. Сам я, пока не взойду на борт русского самолета и не окажусь на взлетной полосе, не поверю французам. Опять-таки нет гарантий, что если мы прилетим на матч в Тулузе, там нас не «завернут» по новой», – сказал Шпрыгин.