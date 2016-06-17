Кокорин: «Критика в наш адрес? Все по делу»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

«Подготовка идет к последнему матчу в группе, к самому важному. Более-менее настроение стало получше, стараемся побыстрее отойти от поражения и максимально сосредоточиться на игре. Понятно, что случай Греции на Евро 2012 года — хороший пример, но про это сейчас никто не думает. Все зависит от нас. Все понимают, что нужна только победа. Думаю, мы постараемся сделать все, чтобы взять три очка.

Критика в наш адрес? Все по делу. Все хотят видеть результат – и забитые голы, и победу. Много ли сил отнимает оборона? Вы видели, что любая команда делает абсолютно то же самое, было бы глупо на это жаловаться», – сказал Кокорин.