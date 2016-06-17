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    Три клуба готовы заплатить за Неймара 200 миллионов

    Футбольный агент Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Неймара, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы три больших клуба.

    «В настоящее время есть три мировых гранда, которые хотят приобрести Неймара и готовы заплатить за него 200 миллионов евро. Не буду называть названия клубов, поскольку это конфиденциальная информация», – цитирует агента Rаdio Jovem Pan.

    Напомним, ранее интерес к Неймару проявляли «Реал» и «ПСЖ». Нынешнее соглашение бразильского форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 13:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 18 июня 2016, 02:04

      Продавать нужно.Срочно.Куча намного более стабильных и качественных игроков.Не таких ярких и звездных,да.Но терпеть его недовольные выходки и демонстративное хождение по полю в последнее время просто зла не находилось.Петухи в команде не нужны.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 17 июня 2016, 20:02

      нормально, за 250 пусть уходит, а на эти деньги купить Погбу и пару фарм-клубов

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2016, 15:17

      Нужен петушок, сходите на ближайший рынок и купите, выйдет в миллионы раз дешевле...

      0
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS > ivanthebest 17 июня 2016, 16:52

      Тебя нужно на кичу ,там узнаешь что по чём!!!

      -2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 июня 2016, 14:45

      Через пару лет он еще дороже стоить будет, он уже старичков Месси и Роналду догоняет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 июня 2016, 14:40

      Один из трёх Зенит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 июня 2016, 14:17

      Жесть вот это цены пошли !

      0
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      Рейтинг: +14

      ruxa_Miks 17 июня 2016, 13:33

      от я не понимаю зачем такие бабки платить за футболистов

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 13:29

      Еба, а мне он бесплатно в футбольном менеджере достался.

      6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Fetax 17 июня 2016, 16:37

      В самом начала игрока на 7 звезд дают, так вот был он. Сейчас ему 32 и он старше Роналду.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 13:21

      Вот Спартак мог бы себе позволить.

      Если Карпин просто так вышвырнул на ветер 250 миллионов - то купив Неймара, у Спартака бы осталось 50 миллионов ещё на что-нибудь полезное.
      ------
      Но предпочли тупо украсть и распилить. Спартаковцы. Что с них возьмёшь.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 15:44

      И это говорит человек болеющий за газовый гос. проект.. Посмотри на свою команду распилов..

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Red-White Sakhalin 17 июня 2016, 16:15

      Это говорит человек, ОПЕРИРУЮЩИЙ РЕАЛЬНЫМИ ФАКТАМИ И ЦИФРАМИ. Я свои цифры могу подтвердить пруфами. А вот вы, спартачи - внаглую брешете.

      Зенит потратил на Халка плюс Витселя 100 миллионов. То есть если бы мы их не покупали, да плюс ещё долго-долго экономили - то могли бы купить Неймара за 200. Но всё же для нас это не реальная сумма. Мы не Спартак.

      А твоему Спартаку нужно было просто не позволить Карпину воровать 250 миллионов - и у вас денег хватало с запасом.

      Щедрость Спартака не знает границ. Щедрость к собственным воришкам, понятное дело. Федун лишь обзовёт "Сбитым лётчиком", и терпит. Ни наказания, ни прокуратуры, иди себе Волера с Богом, мы другого такого же Аленичева вот возьмём. Народные недра, они ведь бездонные.

      А Спартачи будут ныть и выдумывать, что не в Москве все деньги - а наоборот, в хорошем городе, а вы там осиновую кору с голодухи глодаете.

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 17 июня 2016, 13:16

      Эхх верните тот период, когда главным оружием у клубов были собственные воспитанники, а не зеленые бумажки...

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > iron_Savior 18 июня 2016, 02:10

      Эээх ... Были времена...Тотти,Дель Пьеро,Мальдини,Джеррард,Рауль,
      Касильяс...Люди ,которые не мешали "бабло" с игрой...А с последними двумя,вы уж простите,обошлись как со старыми собаками.Причем болельщики в том числе.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Ronaldinho R10 18 июня 2016, 23:40

      +++
      А Ронни на профиле четкий!

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