В «Вест Хэме» не уверены в будущем Пайе

Великолепная игра полузащитника сборной Франции Димитри Пайе может поспособствовать его уходу из «Вест Хэма», считают в руководстве клуба. Пайе сыграл в обоих матчах сборной Франции и забил два мяча.

Известно, что представители мадридского «Реала» наблюдают на Евро-2016 за полузащитником «Вест Хэма». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично рекомендовал последить за ним. Не менее заинтересованы в футболисте «Вест Хэма» и в «Челси».