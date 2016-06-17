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    В «Вест Хэме» не уверены в будущем Пайе

    Великолепная игра полузащитника сборной Франции Димитри Пайе может поспособствовать его уходу из «Вест Хэма», считают в руководстве клуба. Пайе сыграл в обоих матчах сборной Франции и забил два мяча.

    Известно, что представители мадридского «Реала» наблюдают на Евро-2016 за полузащитником «Вест Хэма». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично рекомендовал последить за ним. Не менее заинтересованы в футболисте «Вест Хэма» и в «Челси».

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.06.2016 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 17 июня 2016, 10:49

      В Реал его. Зидан способен сделать супер связку: Бензема-Пайет.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2016, 10:41

      Отличный игрок,явно перерос уровень своей нынешней команды

      4
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