Трое россиян во Франции ожидают предъявления обвинений

Трое задержанных российских граждан во французском Лилле ожидают решения о предъявлении им обвинений.

«В Лилле, по подтвержденным данным, задержаны трое наших сограждан, ждут решения – будут ли предъявлены им обвинения или нет. Двое из них задержаны за драку, еще одна девушка задержана вместе со своим украинским молодым человеком из-за того, что в багажнике их машины обнаружили бейсбольную биту.

Еще один человек задержан у разбитой витрины, но то, что он российский гражданин, пока не установлено – понятно, что он точно не англичанин или хорват», – заявил пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что российские болельщики были задержаны правоохранительными органами Лилля, где в среду состоится матч группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Словакии.