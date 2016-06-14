Консул РФ: «У англичанина зафиксировали смерть головного мозга»

Один из английских болельщиков, который пострадал во время беспорядков в Марселе, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил консул Генконсульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

«Сегодня в Марселе будут проведены следственные действия. Будет проходить процесс опознания, поскольку состояние английского болельщика резко ухудшилось. Насколько нам известно, по информации французских коллег, у него констатирована смерть головного мозга, в связи с этим должны быть проведены определенные следственные действия», – заявил Болтакс.