Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Консул РФ: «У англичанина зафиксировали смерть головного мозга»

Консул РФ: «У англичанина зафиксировали смерть головного мозга»

14 июня 2016, 20:35
40

Один из английских болельщиков, который пострадал во время беспорядков в Марселе, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил консул Генконсульства РФ в Марселе Даниил Болтакс.

«Сегодня в Марселе будут проведены следственные действия. Будет проходить процесс опознания, поскольку состояние английского болельщика резко ухудшилось. Насколько нам известно, по информации французских коллег, у него констатирована смерть головного мозга, в связи с этим должны быть проведены определенные следственные действия», – заявил Болтакс.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Англия
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1465926584
Доигрались.
Ответить
Антибиотик
1465927478
Смерть человеческую конечно больно осознавать, но пусть теперь сраные "хозяева жизни" задумаются: "А стоит ли быдлить и жрать в таком количестве виски, чтобы потом опуститься на "грешную землю?" Эти отморозки понимают только когда с ними разговаривают с позиции силы.
Ответить
талхк
1465927585
на чм18 таких случаев будет много))) Welcome to Russia, motherfuckers!
Ответить
Тraumtanzеr
1465927616
Меньше нужно кукарекать.А так жалко конечно.
Ответить
Эрк
1465930407
Комментарий удален.
Ответить
Саня БУБА
1465931534
.....если этот пиндос умрет - прощай ЧМ-18 для нашей раши, долбоежики!!!!.....срочно вывезти все оставшееся мажористое-быдло, посадить их в обезьянники до конца евро!!!!...сроооочно!!!!
Ответить
Валерий2705
1465932533
Здесь сейчас не причем политика, понятно, что нас многие не любят в Европе и не только, как и мы их. А дибилы фанаты, а вернее фанатики, такие есть и у нас и в других странах. Нет, топить за свой клуб, сборную это прекрасно, но более половины, тех кретинов, что устраивают беспорядки, драки, им по сути похер на "свою"команду и футбол в частности. Человека можно проучить, унизить, футболом можно жить, но все это не стоит человеческой жизни! А те кто пишет мол так и надо, да вы представьте, что все местами поменяно и наоборот, какой то наш парень(не дай Бог) лежал в реанимации, а какой то тупой англичанин написал коммент, мол так и надо, его бы преровняли тут к фашисту, и правильно. Так зачем же вы сами уподобляетесь такому?
Ответить
BAIv
1465938763
ну и может в него французик кинул бутылку.....
Ответить
Lzz
1465939336
«Россия – отличная команда с серьезными футболистами. Жду их приезда во Францию. У российской сборной сумасшедшие фанаты, и она готова на все ради них. Я знаю, как они могут заполнять стадионы и поддерживать игроков», - говорит Зидан. Ну че дождались?)
Ответить
Главные новости
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
2
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+