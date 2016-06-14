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  • Жириновский: «Зачинщики – англичане, но депортируют российских болельщиков. Это наглые выходки!»

Жириновский: «Зачинщики – англичане, но депортируют российских болельщиков. Это наглые выходки!»

14 июня 2016, 14:33
37

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое недовольство депортацией российских болельщиков из Франции, а также поделился мнением о том, какие нужно принимать меры для успокоения фанатов на стадионах.

«Какие меры нужно принимать? Полностью запретить алкоголь во время чемпионата в любом городе Франции. Все эти выходки в основном за счет алкогольного опьянения. Зачинщиками всегда являются британские болельщики — это всем известно в истории человечества. Но французские власти принимают решение депортировать наших болельщиков. А это в основном руководители фан-клубов, которые и поехали как раз для того, чтобы все как-то успокаивать и регулировать. Прокурор Марселя уже дошел до того, что говорит, что у нас подготовленные болельщики. Так просто наши ребята — спортсмены, они болельщики, они занимаются спортом и более грамотные, чем эти пьяницы из Лондона или французы.

У французов вообще снова теракт, в Америке целый клуб расстреляли. И они еще учат, как нам вести себя на чемпионате Европы. Это та же самая линия — нападать на Россию. Это видно и в области культуры, экономики, торговли. Ничего нового — это наглые выходки.

Можно применять технические средства. Ведь видно, на какой трибуне беспорядки. Можно сверху подавать воду, чтобы охлаждать. Лучше водой их облить как следует, чтобы предотвратить кровавые столкновения. Конечно же, и беседы надо проводить. Надо болельщиков собирать и с ними беседовать, объяснять. Если министерство спорта само не может, пускай обращается к фракции ЛДПР. У нас это перехватили другие, но ничего сделать не могут. Только мы могли бы работать с болельщиками», – сказал Жириновский.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Англия Россия
Комментарии (37)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465904259
Его правда за бугром никого не интересует. Факт. Хотя по существу во многом Жириновский прав.
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VGreen
1465904305
ничего себе...не ожидал от Жириновского такого понятливого и грамотного мнения услышать...
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Oneninenine
1465904432
Мне кажется иногда, что в случае замеса, Жириновский в первых рядах на броневике с имперской символикой попрёт.
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Arhadiavol
1465904682
Правильно говорит
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samara94
1465904726
как всегда прав
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STAFOR13
1465904798
красава!!))) всегда говорит и никого небоится)) Мужик не то что Мутко нюня
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Legioner-05
1465904850
И до нас там пол Франции громили и никого не наказали,а тут решили показать себя
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волчарик
1465904853
че превращается в политическое шоу
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ilichkadr
1465908410
Вольфович МОЛОДЦА!!
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ajoq
1465917304
Читаю текст внутренним голосом с интонациями Жириновского
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