Автобус с российскими болельщиками во Франции захватил спецназ

Автобус с российскими болельщиками при подъезде к Лиллю захватил местный спецназ, сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. Автобус с болельщиками загнали в отстойник, потребовали всем выйти, провели досмотр на предмет оружия и наркотиков. Совершили проверку личности. Одному из болельщиков было объявлено о депортации из Франции. В прошедший понедельник полицейские побывали в отеле делегации ВОБ на Евро-2016 и переписывали документы.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

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