Руководство РФС встретится с болельщиками во Франции

Во вторник, 14 июня, вице-президент РФС Сергей Прядкин и генеральный секретарь организации Александр Алаев проведут во Франции встречу с российскими болельщиками. Руководство РФС еще раз обратится к нашим поклонникам футбола с призывом соблюдать правила поведения на стадионах и в общественных местах Франции.

На встрече вновь будет подчеркнуто, что для сборной России очень важно иметь поддержку так называемого двенадцатого игрока, ведь вклад болельщиков в успех команды является поистине огромным.

«В то же самое время РФС демонстрирует категорическую нетерпимось ко всем видам правонарушений среди болельщиков. Хулиганские выходки, расизм, а также все виды проявления дискриминации необходимо исключить в полной мере. Борьба в духе честной игры должна разворачиваться на поле исключительно между двумя соперничающими командами!

В футболе, который многими справедливо называется праздником, не может быть место насилию и неуважительному отношению друг к другу!» – говорится в заявлении пресс-службы федерации.

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