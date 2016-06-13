Министр спорта Франции: «Англичане заблокировали 3000 хулиганов. Просим Россию о том же»

Министр спорта Франции Патрик Каннер на своей странице в Twitter сообщил, что французская сторона попросила Россию заблокировать своих футбольных хулиганов.

«Наши друзья из Англии уже заблокировали 3000 хулиганов. Мы просим Россию сделать то же самое на время Евро-2016.

Хулиганы несут разрушение, и я очень рад тому, что УЕФА рассматривает возможность применения санкций. Мы не позволим нарушать правила во Франции», – написал Каннер.

Напомним, УЕФА пригрозил сборным Англии и России отстранением от Евро в том случае, если болельщики этих команд продолжат участвовать в беспорядках.